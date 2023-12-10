Лутон - Манчестер Сити 1:2: обзор матча и результат игры 10.12.2023

Лутон едва не сотворил сенсацию в противостоянии с именитым соперником.

В воскресенье, 10 декабря, Манчестер Сити в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Лутоном.

Один из аутсайдеров высшего дивизиона Англии едва не сотворил сенсацию в поединке с "горожанами", но все же подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу со счетом 2:1.

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Несмотря на преимущество гостей в первом тайме именно хозяевам поля удалось выйти вперед в матче. В компенсированное к первой половине встречи время гол на свой счет записал Элайджа Адебайо. Тем не менее по истечении чуть более часа игры Манчестер Сити за три минуты перевернул результат в свою пользу. Сначала Бернарду Силва выровнял положение, а Джек Грилиш установил, как оказалось, итоговый счет встречи.

Манчестер Сити с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, а Лутон идет на 18-й позиции с девятью баллами.

Статистика матча Лутон - Манчестер Сити 16-го тура чемпионата Англии

Лутон - Манчестер Сити 1:2

Голы: Адебайо, 45+2 - Силва, 62, Грилиш, 65

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 1.72

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 4 - 18

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 6 - 3

Фолы: 16 - 6

Атаки: 88 - 108

Лутон: Камински - Менги, Локьер (Кларк, 90), Белл - Даути, Накамба (Локонга, 72), Баркли, Джайлс (Чонг, 84) - Таунсенд (Моррис, 72), Адебайо, Браун

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол (Стоунз, 69) - Родри, Ковачич (Нунеш, 83) - Силва, Фоден (Аканджи, 90+3), Грилиш - Альварес

Предупреждения: Накамба, 58, Даути, 78 - Родри, 73.

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