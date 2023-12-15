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Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге

Виктор Бонифасе может попробовать себя в Серии А.
Сегодня, 14:56
Виктор Бонифасе / Getty Images
Виктор Бонифасе / Getty Images

Туринский Ювентус определился, какого форварда хочет приобрести, пишет La Gazzetta dello Sport.

Есть вероятность, что летом клуб продаст Душана Влаховича, которого нужно будет заменить. У "бьянконери" нет сейчас другого игрока, который бы мог закрыть позицию центрфорварда.

Потому Ювентус готов реинвестировать часть средств с продаже Влаховича в покупку Виктора Бонифасе.

Нигерийский форвард только присоединился к Байеру, как сразу стал стабильно забивать и повысил свой ценник в два раза до 40 млн евро.

Кроме того спортивный директор туринцев убежден, что Бонифасе станет идеальным кирпичиком в команде Массимилиано Аллегри.

Ранее также сообщалось, что Реал предпринял последнюю попытку убедить Мбаппе.

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