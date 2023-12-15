Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге
Туринский Ювентус определился, какого форварда хочет приобрести, пишет La Gazzetta dello Sport.
Есть вероятность, что летом клуб продаст Душана Влаховича, которого нужно будет заменить. У "бьянконери" нет сейчас другого игрока, который бы мог закрыть позицию центрфорварда.
Потому Ювентус готов реинвестировать часть средств с продаже Влаховича в покупку Виктора Бонифасе.
Нигерийский форвард только присоединился к Байеру, как сразу стал стабильно забивать и повысил свой ценник в два раза до 40 млн евро.
Кроме того спортивный директор туринцев убежден, что Бонифасе станет идеальным кирпичиком в команде Массимилиано Аллегри.
Ранее также сообщалось, что Реал предпринял последнюю попытку убедить Мбаппе.
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