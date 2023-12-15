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Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе

У француза есть время до середины января.
Сегодня, 11:31
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал все еще заинтересован в подписании Килиана Мбаппе, пишет AS.

Однако, несмотря на желание пригласить француза, испанский клуб не намерен сделать все ради этого трансфера.

Издание утверждает, мадридцы выдвинули французу условие, не выполнив которое Килиан потеряет возможность переехать в Мадрид.

Предполагается, что Реал дал нападающему время до 15 января решить, за какой клуб он хочет играть. И во второй раз мадридцы решили, что с них хватит устных договоронностей, все будет закреплено на бумаге.

Скорее всего, имеется в виду, что Реал хочет заключить с французом предварительный контракт, а летом получить его бесплатно. Если Мбаппе откажется, "сливочные" переключат внимание на Эрлинга Холанда.

Ранее также сообщалось, что Барселона пытается подписать нового аргентинского вундеркинда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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