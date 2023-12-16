Интер зимой подыщет замену одному из ветеранов
Куадрадо выбыл до марта.
Фулбек Интера Хуан Куадрадо выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия.
"Мы подпишем игрока, который заменит Хуана Куадрадо в январское трансферное окно. Мы на пути к этому", – заявил спортивный директор клуба Пьеро Аузилио в интервью журналисту Фабрицио Романо.
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В ближайшее время Куадрадо перенесет операцию. Ввиду данной травмы колумбиец в этом сезоне уже пропустил два месяца.
Напомним, футболист перебрался этим летом из Ювентуса в Интер на правах свободного агента.
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