Интер зимой подыщет замену одному из ветеранов

Фулбек Интера Хуан Куадрадо выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия.

"Мы подпишем игрока, который заменит Хуана Куадрадо в январское трансферное окно. Мы на пути к этому", – заявил спортивный директор клуба Пьеро Аузилио в интервью журналисту Фабрицио Романо.

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В ближайшее время Куадрадо перенесет операцию. Ввиду данной травмы колумбиец в этом сезоне уже пропустил два месяца.

Напомним, футболист перебрался этим летом из Ювентуса в Интер на правах свободного агента.

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