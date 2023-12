Вратарь Интера установил новый рекорд Серии А

В субботу, 9 декабря, Интер на своем поле разгромил Удинезе со счетом 4:0 в рамках 15-го тура Серии А.

Для голкипера "нерадзурри" Янна Зоммера данная игра стала уже десятой в нынешнем розыгрыше Серии А, в которой он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает Opta, это позволило 34-летнему швейцарцу установить новый рекорд чемпионата Италии.

Ни один вратарь Серии А, начиная с сезона-1994/95, когда в Италии за победу начали присуждать три очка, не мог похвастаться десятью "сухарями" в первых пятнадцати матчах чемпионата.

10 - Yann Sommer is the first goalkeeper to collect at least 10 'clean sheets' in his first 15 Serie A matches, in the three points per win era (since 1994/95). Dam.#InterUdinese pic.twitter.com/OaunawgaJ1