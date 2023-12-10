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Вратарь Интера установил новый рекорд Серии А

Янн Зоммер в нынешнем сезоне отмечается завидной надежностью, защищая ворота "нерадзурри".
Сегодня, 11:24
Янн Зоммер / Getty Images
Янн Зоммер / Getty Images

В субботу, 9 декабря, Интер на своем поле разгромил Удинезе со счетом 4:0 в рамках 15-го тура Серии А.

Для голкипера "нерадзурри" Янна Зоммера данная игра стала уже десятой в нынешнем розыгрыше Серии А, в которой он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает Opta, это позволило 34-летнему швейцарцу установить новый рекорд чемпионата Италии.

Ни один вратарь Серии А, начиная с сезона-1994/95, когда в Италии за победу начали присуждать три очка, не мог похвастаться десятью "сухарями" в первых пятнадцати матчах чемпионата.

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На данный момент Интер занимает первое место таблицы итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице Ювенутса на два очка.

В следующем туре команда Симоне Индзаги встретится с Лацио. Эта игра состоится 17 декабря. Однако перед этим "змеи" 12 декабря сыграют матч шестого тура Лиги чемпионов против Реал Сосьедад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Серия А Янн Зоммер

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