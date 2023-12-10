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Анчелотти доволен ничейным результатом Реала в матче против Бетиса

По мнению итальянца, его подопечные провели хороший поединок против сильного соперника.
Сегодня, 10:46
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал на выезде не сумел обыграть Бетис, завершив матч вничью 1:1.

Во время пресс-конференции главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти выразил удовлетворение результатом поединка, отметив игру соперника.

"Мы довольны матчем, он был хорош. На мой взгляд, Бетис играл очень хорошо. Это был сложный выездной матч, но давайте будем думать о следующих матчах", - цитирует итальянца The Athletic.

"Может случиться так, что дела не всегда идут так, как хотелось бы. Это была полноценная игра, с ошибками и хорошими моментами. Мы должны быть довольны, все хорошо, и мы продолжаем сохранять хорошую динамику. Я доволен, потому что невозможно выигрывать каждую игру".

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На данный момент Реал лидирует в таблице чемпионата Испании, опережая Жирону на одно очко, однако команде Виктора Цыганкова и Артема Довбика еще предстоит сыграть матч 16-го тура против Басрелоны.

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