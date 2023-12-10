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Эмери сделал подарок звездам Астон Виллы за победу над Арсеналом

Вилланы продлили свою серию домашних побед, параллельно с этим обыграв топовые команды Англии.
Сегодня, 10:12
Джон МакГинн / Getty Images
Джон МакГинн / Getty Images

Астон Вилла по праву считается главным хедлайнером этой недели.

Команда Унаи Эмери за короткий промежуток времени обыграла Манчестер Сити (1:0) и Арсенал (1:0), благодаря чему она закрепилась в тройке лидеров АПЛ.

Отметив то, что его подопечные в игре с "канонирами" были не такие энергичные, как в игре с "горожанами", испанский наставник сделал подарок звездам своей команда - он предоставил им несколько дней лишнего отдыха, сообщает The Athletic.

"Я очень рад после этого топового матча. Мы начали очень хорошо и забили быстрый гол, затем мы смогли контролировать игру", заявил Эмери после матча.

"Наш вратарь сегодня был великолепен. Мы старались защищаться, что у нас получалось очень хорошо. Мы боролись фантастически хорошо, завершив очень тяжелую и трудную неделю. После этих трех очков мы должны быть счастливы, но также должны сбалансировать ситуацию – дать игрокам два дня отдыха!".

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"Возможно, энергии было немного меньше, чем в среду (против Сити), но наша структура защиты была сильной, и мы выиграли много дуэлей".

Победная серия Астон Виллы дома в рамках АПЛ теперь насчитывает 15 матчей подряд. Причем серия стартовала после февральского домашнего поражения от Арсенала со счетом 2:4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Унаи Эмери Арсенал Лондон

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