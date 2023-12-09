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Астон Вилла - Арсенал: обзор матча и результат игры 9.12.2023

Завершился поединок лидеров английского первенства.
Сегодня, 21:27
Астон Вилла - Арсенал / Getty Images
Астон Вилла - Арсенал / Getty Images

Центральный матч 16-го тура чемпионата Англии прошел в Бирмингеме, где местная Астон Вилла встретилась с лидером АПЛ лондонским Арсеналом.

К матчу команды подошли с сериями в шесть матчей без поражений, а Астон Вилла дома выиграла восемь поединков подряд.

И уже на седьмой минуте "вилланы" провели стремительную атаку по правому флангу и после передачи Бейли МакГинн принял мяч, развернулся и пробил точно в цель, открыв счет в матче.

Источник: Getty Images

Арсенал сразу предпринял попытки отыграться, но к взятию ворот Эмилиано Мартинеса это не приводило.

И лишь на 90-й минуте Кай Хаверц смог затолкать мяч в ворота Астон Виллы, который после двухминутной проверки арбитры VAR все же отменили.

Статистика матча Астон Вилла – Арсенал 16-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла – Арсенал 1:0
Гол: МакГинн, 7

  • Ожидаемые голы (xG): 0,49 - 1,51
  • Владение мячом: 39% - 61%
  • Удары: 10 - 11
  • Удары в створ: 3 - 5
  • Фолы: 16 - 11

Астон Вилла: Мартинес — Конса (Кэш, 66), Диего Карлос, Торрес, Динь (Морено, 78) — Бейли (Диаби, 46), Камара (Дендонкер, 66), Дуглас Луис, Макгинн — Тилеманс (Ремзи, 56) — Воткинс.

Арсенал: Рая — Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Нельсон, 90+3) — Райс, Эдегор, Хаверц — Сака, Жезус (Нкетиа, 81), Мартинелли (Троссар, 70).

Предупреждения: Динь, Дуглас Луиз, МакГинн, Карлос – Зинченко, Райс

Астон Вилла выиграла свой 15-й домашний матч подряд и установила рекорд клуба. Теперь бирмингемцы лишь на одно очко отстают от Арсенала и на два балла от Ливерпуля, после этого тура возглавившего таблицу АПЛ.

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