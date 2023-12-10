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Жезус назвал Астон Виллу претендентом на титул АПЛ

Это АПЛ, здесь все случается.
Сегодня, 00:34
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Габриэль Жезус в послематчевом интервью признал, что Астон Вилла могла бы претендовать на титул.

Напомним, что в 9 декабря Арсенал неожиданно уступил "львам" на Вилла Парк.

После матча Жезус признал, что в АПЛ любая команда может стать претендентом на титул, а у Астон Виллы с Эмери сейчас все прекрасно.

"Конечно, это же Премьер-лига. Это потрясающий турнир, очень сильный. Какой бы сильной ваша команда ни была, вас может обыграть кто угодно.

Они проводят потрясающий сезон, у них хороший тренер, хорошая команда, поддержка на стадионе.

Это футбол. Они в этой группе, они уверены в себе и играют хорошо. А нам надо сосредоточиться на себе", – приводит слова бразильца BBC.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг взял на себя ответственность за поражение МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Габриэл Жезус

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