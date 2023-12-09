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Тен Хаг взял на себя ответственность за поражение от Борнмута

Команда просто не хватает стибальности.
Сегодня, 22:15
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Главный тренер МЮ принял на себя всю ответственность за последнее поражение.

Напомним, Манчестер Юнаййтед был чуть ли не разгромлен Борнмутом.

Тен Хаг считает, что у него хорошая команда, которой попросту не хватает стабильности.

"Я должен взять ответственность на себя. Мы совершенно нестабильны. У нас есть необходимые способности, но нужно проявлять их в каждом матче. Нужна стабильность.

Мы можем провести очень хороший матч против многих соперников. Мы способны на это, но нужно делать это каждые три дня. Нам нужно поднять требования к себе, чтобы делать это каждые три дня", – приовдит слова тренера Daily Express.

Ранее, напомним, о поражении высказался и лидер МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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