Тен Хаг взял на себя ответственность за поражение от Борнмута
Главный тренер МЮ принял на себя всю ответственность за последнее поражение.
Напомним, Манчестер Юнаййтед был чуть ли не разгромлен Борнмутом.
Тен Хаг считает, что у него хорошая команда, которой попросту не хватает стабильности.
"Я должен взять ответственность на себя. Мы совершенно нестабильны. У нас есть необходимые способности, но нужно проявлять их в каждом матче. Нужна стабильность.
Мы можем провести очень хороший матч против многих соперников. Мы способны на это, но нужно делать это каждые три дня. Нам нужно поднять требования к себе, чтобы делать это каждые три дня", – приовдит слова тренера Daily Express.
Ранее, напомним, о поражении высказался и лидер МЮ.
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