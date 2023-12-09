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Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3: обзор матча и результат игры 09.12.2023

До этого дня команда украинца ни разу не побеждала манкунианцев на Олд Траффорд.
Сегодня, 19:03
Доминик Соланке и Илья Забарный / Getty Images
Доминик Соланке и Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 9 декабря, на Олд Траффорд в рамках 16-го тура АПЛ состоялся поединок между Манчестер Юнайтед и Борнмутом.

В стартовом составе "вишен" вышел Илья Забарный, который провел отличный матч, не позволив сопернику отличиться в воротах его команды.

Зато у гостей в плане голов все было просто замечательно. Уже на пятой минуте Борнмут вышел вперед после ошибки манкунианцев при выходе из обороны. В итоге Льюис Кук ворвался в штрафную и отдал передачу на Доминика Соланке, который в касание переправил мяч в ворота Андре Онана.

Источник: Getty Images

Это заставило хозяев поля активизироваться, но оборона команды Андони Ираолы не треснула. Вместо этого она после перерыва удвоила преимущество. Борнмут убежал в контратаку, Маркус Тавернье подал на дальнюю штангу, где Филип Биллинг "продавил" Люка Шоу и головой замкнул подачу одноклубника.

А спустя всего пять минут "вишни" закрыли вопрос о победителе. Вновь в роли ассистента выступил Тавернье: англичанин подал угловой, а Маркос Сенеси в воздухе переиграл лучшего игрока АПЛ в ноябре Харри Магуайра и ударом головой отправил мяч в сетку.

Источник: Getty Images

После этого Эрик тен Хаг сделал три замены, которые никак не повлияли на результат. В итоге Борнмут завоевал свою первую в истории победу на Олд Траффорд, которая подняла его на тринадцатую строчку таблицы АПЛ - теперь у команды Забарного 19 очков.

Манчестер Юнайтед же продолжает демонстрировать отсутствие стабильности в результатах. "Красные дьяволы" по итогам этого тура могут упасть со своей шестой позиции, имея 27 баллов.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут 16-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73.

Ожидаемые голы (xG): 0,96 - 1,26
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 7 - 10

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Шоу (Эванс, 79), Регилон - МакТоминей, Амрабат, Антони (Пельистри, 79), Фернандеш, Гарначо (Рэшфорд, 79) - Марсьяль (Хойлунд, 56).

Борнмут: Нету - Смит, Забарный, Сенеси, Керкез - Кук (Уаттара, 88), Кристи, Семенио (Биллинг, 58), Клюйверт (Синистерра, 72), Тавернье (Ротуэлл, 88) - Соланке.

Предупреждения: Регилон, Хойлунд, Фернандеш - Тавернье.

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