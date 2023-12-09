Кривбасс - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 09.12.2023

В субботу, 9 декабря, в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Кривбассом и Зарей.

Гости полностью провалили начало матча, что вылилось в быстро пропущенный гол. Максим Задерака нанес удар в падении, с которым справился Александр Сапутин, но первым на добивании оказался Олег Кожушко.

Вскоре главный арбитр назначил пенальти за фол Вячеслава Чурко, но после совещания с арбитром на VAR это решение было отменено.

Команда Юрия Вернидуба все равно удвоила преимущество. На 40-й минуте Андрей Понедельник воспользовался суматохой в штрафной "черно-белых" и пробил в ближний угол.

Однако Заря очень быстро отыграла один мяч. Эдуардо Герреро получил мяч и практически с места метров с 25-ти нанес точный удар в дальний верхний угол.

После перерыва команды продолжили обмениваться моментами, гости чуть чаще атаковали, за счет чего и смогли сравнять счет. За 12 минут до конца основного времени луганчане подали угловой, который коленом успешно замкнул Арсений Батагов.

Ближе к концу матча Заря могла и вовсе вырвать победу, но Игорь Горбач, будучи в полном одиночестве на 11-метровой отметке, пробил выше ворот.

В итоге команды поделили очки. Кривбасс вернулся на первое место таблицы, однако криворожский клуб не смог воспользоваться осечкой Днепра-1 - теперь оба коллектива вместе возглавляют УПЛ.

Заря в свою очередь хоть и отыгралась с 0:2, но продолжила свою серию без побед, которая насчитывает уже девять матчей. Но такой результат помог подняться команде Юрия Коваля на 14-ю строчку таблицы, обогнав Верес за счет дополнительных показателей.

Статистика матча Кривбасс - Заря 17-го тура УПЛ

Кривбасс - Заря 2:2

Голы: Кожушко, 10, Понедельник, 40 - Герреро, 42, Батагов, 78.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич (Вакулков, 83), Задерака (Близниченко, 74), Дебелко (Приходько, 61), Кузык (Хомченовский, 83) - Кожушко (Устименко, 83)у.

Заря: Сапутин - Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев (Джордан, 68) - Мишнев (Бугай, 59), Чурко, Антюх (Мичин, 76), Нагнойный, Алефиренко (Горбач, 46) - Герреро.

Предупреждения: Бизимана - Мишнев, Батагов, Горбач.

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