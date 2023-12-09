Лидер МЮ прокомментировал поражение от Борнмута

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о матче с Борнмутом.

Португалец считает, что "красные дьяволы" сыграли недопустимо плохо.

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"Я приношу извинения за это неприемлемое выступление. Я говорю за себя, но думаю, что все в группе согласны с этим. Мы должны быть намного лучше.

Когда ты выигрываешь один матч, то в следующем уже не выступаешь так же. Не знаю, дело в недостатке концентрации или в чем-то другом, но мы должны научиться стабильно добиваться результата, даже если играем не очень хорошо.

Качество было не то, усилия были не те, мы были менее агрессивны, чем против Челси, а против таких команд, как Борнмут которые прессингуют с интенсивностью, если ты не делаешь свою работу, ты не выигрываешь", - сказал лидер манкунианцев.

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