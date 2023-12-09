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Бетис - Реал: результат матча

Мадридцы неожиданно лишились очков.
Сегодня, 19:18
Бетис - Реал / Getty Images
Бетис - Реал / Getty Images

В субботу, 9 декабря, Бетис дома принимал мадридский Реал.

Команды сразу обменялись опасными атаками, а на 16-й минуте гости уже забили гол, однако офсайд не дал его засчитать. Далее вплоть до конца первого тайма "сливочные" давили изо всех сил, но создать что-то никак не удавалось.

Второй тайм также начался быстрого гола Реала, однако свой мяч Беллингем забил по всем правилам, открыв наконец счет. Однако долго радоваться не пришлось, Руибаль пушечным ударом прошил девятку ворот Лунина и сравнял счет.

В последние 20 минут обе команды старались завершить матч в свою пользу, однако счет на табло остался неизменен.

Статистика матча Бетис - Реал 16-го тура Ла Лиги

Бетис - Реал 1:1
Голы: Руибаль, 66 - Беллингем, 53

Ожидаемые голы (xG): 1,13 - 0,94
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 14 - 7

Бетис: Руй Силва - Руибаль, Песселья, Риад, Абнер - Иско, Рока, Альтимира (Гуардадо, 70), Перес (Луис Энрике, 83), Эззальзули (Диао, 61) - Виллиан Жозе.

Реал: Лунин - Алаба, Рюдигер, Менди, Васкес (Начо, 83) - Модрич (Себальос, 70), Кроос (Пас, 83), Вальверде, Беллингем - Браим Диас (Хоселу, 79), Родриго.

Предупреждения: Руибаль, 78, Перес, 82 - Себальос, 90+6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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