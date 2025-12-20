Ювентус - Рома 2:1: обзор матча и результат игры 20.12.2025

Туринцы сократили до одного очка отставание от римлян в чемпионате.

В субботу, 20 декабря, Ювентус встречался на своем поле с Ромой в рамках 16-го тура итальянской Серии А.

Туринская команда сумела справиться с соперником, одержав домашнюю победу со счетом 2:1.

Ювентус вышел вперед в противостоянии перед перерывом благодаря результативному удару Франсишку Консейсау. А на 70-й минуте Лои Опенда удвоил преимущество "бьянконери".

Вскоре римляне ответили голом Томмазо Бальданци, который успешно сыграл на добивании после сейва голкипера, однако зацепиться за ничейный результат им не удалось.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вновь не попал в заявку на матч, продолжая восстанавливаться после травмы.

Набрав 29 очков, Ювентус занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице Серии А. Рома идет четвертой, опережая туринцев на один балл.

Статистика матча Ювентус - Рома 16-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Рома 2:1

Голы: Консейсау, 44, Опенда, 70 - Бальданци, 76

Ожидаемые голы (xG): 2.33 - 1.53

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 13 - 14

Удары в створ: 9 - 5

Угловые: 2 - 4

Фолы: 14 - 12

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Келли, Бремер (Ругани, 61), Камбьязо (Костич, 89), Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Консейсау (Жегрова, 61), Опенда (Дэвид, 82), Йилдыз (Миретти, 89).

Рома: Свилар, Ренш, Жолковски, Манчини, Челик, Кристанте, М. Коне, Уэсли, Суле (Фергюсон, 56), Лоренцо Пеллегрини (Бейли, 53, Эль-Шаарави, 73), Дибала (Бальданци, 56).

Предупреждения: Консейсау, МакКенни - Суле, М. Коне, Кристанте.

