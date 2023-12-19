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Защитник сборной Алжира может получить условный тюремный срок

У Юсефа Аталя большие неприятности.
Сегодня, 00:18
Юсеф Аталь / Getty Images
Юсеф Аталь / Getty Images

Юсефу Аталю грозит тюремный срок, пусть и условный, пишет RMC Sport.

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль, защитник опубликовал видео с призывом "устроить евреям черный день".

В конце ноября Аталь был задержан полицией, а в понедельник, 18 декабря, состоялось судебное заседание.

Игрок утверждает, что не досмотрел видео до конца и не видел призыва к насилию. Однако прокурор попросил приговорить футболиста к 10 месяцам тюремного заключения условно, а также оштрафовать его на 45 000 евро.

"Слова имеют вес. Распространение такого рода сообщений приводит к реальным актам насилия, от которых уже пострадал Франция и другие страны.

Автором видео является не умеренный имам. Вопреки тому, что я слышал несколько раз, в этом видео ни разу не говорится о мире. Он опубликовал сообщение «Свободу Палестине» с шарфом в цветах Палестины.

Таким образом, господин Аталь знает и понимает контекст. Видео явно призывает к насилию и длится 35 секунд – не 1 минуту, не 1 час, не 3 часа... А 35 секунд! Видео, которое он увидел из-за алгоритма", – сказал представитель стороны обвинения.

Ранее также сообщалось, что национальные лиги обвинили ФИФА в защите только собственных интересов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юсеф Аталь

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