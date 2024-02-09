Турецкий клуб подпишет игрока, который призывал к "черному дню для евреев"

Защитник Ниццы Юсеф Аталь нашел себе новую команду.

Как сообщает Foot Mercato, алжирец перейдет в турецкую Адану Демирспор. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Последний раз за "орлов" Аталь сыграл еще осенью прошлого года, а после этого вляпался в скандал связанный с антисемитизмом и расизмом.

Юсеф поддержал Палестину и ХАМАС в войне с Израилем и в свои соцсети репостил видео известного мусульманского проповедника, который призвал к "черному дню для евреев".

На инцидент отреагировали в клубе и французской федерации футбола. Аталь получил отстранение от футбола и штраф в размере 45 тысяч евро.

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