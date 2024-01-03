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Игрок, призывавший к "черному дню для евреев", получил тюремный срок

Аталю повезло с тем, что наказание лишь условное.
Сегодня, 16:27
Юсеф Аталь / Getty Images
Юсеф Аталь / Getty Images

Футболист Ниццы и сборной Алжира Юсеф Атал был приговорен к условной тюремной сроку за свой вызывающий пост в социальных сетях.

В октябре во время напряженности на Ближнем Востоке Атал разместил видео с призывом к "черному дню для евреев", но позже удалил его. Из-за этого Ницца отстранила его, а в дальнейшем ему предъявили обвинение в разжигании ненависти к другому народу.

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После задержания игрока отпустили на залог в 80 тысяч евро. Сегодня суд в Ницце решил предоставить ему условный срок на 8 месяцев и наложил штраф в 45 тысяч евро.

Кроме того, Аталь должен опубликовать детали решения в газетах Nice-Matin и Le Monde, за которые он лично должен заплатить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца Юсеф Аталь

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