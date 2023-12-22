Один из ключевых игроков Манчестер Сити получил травму в финале Клубного чемпионата мира
Испанский футболист выбыл на неопределенный срок.
Опорный полузащитник Манчестер Сити Родри получил травму в матче против Флуминенсе и не смог завершить игру.
На 68-й минуте игрок из бразильского клуба Алекссандер совершил нарушение, столкнувшись с хавбеком "горожан", после этого Родри испытывал боли в правой ноге.
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Испанский футболист продолжал играть после медицинского вмешательства, но вскоре решил покинуть поле.
В итоге, на 74-й минуте вместо Родри на поле вышел защитник Мануэль Аканджи.
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