Турецкий форвард стал самым молодым иностранцем, забившим за Ювентус

Кенан Йылдыз установил рекорд в своем первом же матче в старте.

В субботу, 23 декабоя, туринский Ювентус отправился в гости к Фрозиноне.

Гостям удалось открыть счет уже на 12-й минуте, отличился 18-летний Кенан Йылдыз, который попал в стартовый состав вместо Душана Влаховича.

Турок стал самым молодым автором гола "бьянконери" среди иностранных игроков в возрасте 18 лет 233 дней.

Также отметим, что это первый матч Йылдыза в стартовом составе за Ювентус. На текущий момент счет остается 0:1 в пользу гостей.

Ранее также сообщалось, что дорогостоящий форвард решил не переходить в АПЛ.

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