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Экс-форвард Брайтона отказывается возвращаться в АПЛ, несмотря на интерес Арсенала и Челси

Виктор Дьёкереш счастлив в Португалии.
Сегодня, 13:23
Виктор Дьёкереш / Getty Images
Виктор Дьёкереш / Getty Images

Трансферные планы Челси и Арсенала неожиданно рухнули, пишет teamTalk

Оба английских гранда были готовы выложить около 87 млн фунтов за нападающего спортинга Виктора Дьёкереша, который только летом переехал в Португалию.

Напомним, что швед играл за Брайтон, но так и не дошел до первой команды, потому отправился в Ковентри. Там Дьёкереш выдал фантастический сезон и его выкупил Спортинг, где форвард продолжил забивать.

В контракте Виктора прописаны отступные в 87 млн фунтов, которые Челси и Арсенал будто бы были готовы заплатить уже в январе. Но игрок не хочет возвращаться на Туманный Альбион.

Инсайдеры сообщают, что Дьёкереш решил, что на текущем этапе карьеры для него будет лучше остаться в Португалии.

Ранее также сообщалось, что Жирона интересуется еще одним украинцем.

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