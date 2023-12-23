Атлетико - Севилья 1:0: обзор матча и результат игры 23.12.2023

Антуан Гризманн не успел к концу первой части сезона стать лучшим бомбардиром в истории "матрасников".

В субботу, 23 декабря в Мадриде на Цивитас Метрополитано состоялся перенесенный матч четвертого тура Ла Лиги между Атлетико и Севильей.

Прошлый раз провести поединок не позволила погода, в этот же день в этом компоненте все было в порядке.

В первом тайме "кольчонерос" хоть и владели преимуществом, но выйти вперед им не удалось. Собственно, как и гостям, которые были малоактивными. Ситуация кардинальным образом изменилась сразу после перерыва.

На 47-й минуте Маркос Льоренте делал поперечную передачу на Альваро Морату, но Серхио Рамос перехватил ее. К сожалению центрбека, мяч отлетел обратно к хавбеку Атлетико, который ударом в касание переправил мяч в ворота андалусийцев.

Источник: Getty Images

Нельзя сказать, что пропущенный гол как-то оживил подопечных Кике Санчес Флореса, который встретился с клубом, который он вряд ли считает для себя чужим.

Интригу в матч вернул Чаглар Сеюнджю. Выйдя на поле на 66-й минуте, турецкий защитник заработал прямую красную спустя всего три минуты.

Источник: Getty Images

Но даже такое развитие событий никаким образом не помогло Севилье, которая в итоге потерпела минимальное поражение.

Атлетико за счет победы догнал по очкам Барселону (по 38), но обошел ее за счет дополнительных показателей. Таким образом "матрасники" завершили 2023-й год на третьем месте, отставая от лидеров чемпионата в лице Реала и Жироны на семь очков.

Севилья же осталась на 15-й строчке таблицы, имея в активе 16 баллов.

Стоит отдельно отметить, что Антуан Гризманн так и не успел до конца года побить рекорд Луиса Арагонеса и стать единолично лучшим бомбардиром в истории Атлетико. Эту задачу француз перенесет с собой в следующий год.

Читай также: Хет-трик Соланке принес Борнмуту выездную победу над Ноттингем Форест

Статистика матча Атлетико - Севилья 4-го тура Ла Лиги

Атлетико - Севилья 1:0

Гол: Льоренте, 46.

Ожидаемые голы (xG): 0,81 - 0,31

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 12 - 19

Атлетико: Облак - Молина (Льоренте, 46), Витсель, Хименес, Аспиликуэта, Рикельме (Корреа, 46) - Де Пауль, Коке (Сеюнджю, 66), Лино - Мората (Сауль, 55), Гризманн (Рейнилдо, 73).

Севилья: Дмитрович - Гудель, Рамос, Салас - Санчес, Ракитич (Соу, 53), Сумаре, Торрес (Мир, 78), Педроса (Янузай, 82) - Сусо (Эн Несири, 53), Окампос.

Предупреждения: Молина, Хименес, Корреа, Витсель, Де Пауль, Аспиликуэта, Льоренте - Сусо, Салас, Рамос.

Удаление: Сеюнджю, 70 (Атлетико, грубая игра).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!