iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Севилья 1:0: обзор матча и результат игры 23.12.2023

Антуан Гризманн не успел к концу первой части сезона стать лучшим бомбардиром в истории "матрасников".
Сегодня, 19:40
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

В субботу, 23 декабря в Мадриде на Цивитас Метрополитано состоялся перенесенный матч четвертого тура Ла Лиги между Атлетико и Севильей.

Прошлый раз провести поединок не позволила погода, в этот же день в этом компоненте все было в порядке.

 В первом тайме "кольчонерос" хоть и владели преимуществом, но выйти вперед им не удалось. Собственно, как и гостям, которые были малоактивными. Ситуация кардинальным образом изменилась сразу после перерыва.

На 47-й минуте Маркос Льоренте делал поперечную передачу на Альваро Морату, но Серхио Рамос перехватил ее. К сожалению центрбека, мяч отлетел обратно к хавбеку Атлетико, который ударом в касание переправил мяч в ворота андалусийцев.

Источник: Getty Images

Нельзя сказать, что пропущенный гол как-то оживил подопечных Кике Санчес Флореса, который встретился с клубом, который он вряд ли считает для себя чужим.

Интригу в матч вернул Чаглар Сеюнджю. Выйдя на поле на 66-й минуте, турецкий защитник заработал прямую красную спустя всего три минуты.

Источник: Getty Images

Но даже такое развитие событий никаким образом не помогло Севилье, которая в итоге потерпела минимальное поражение. 

Атлетико за счет победы догнал по очкам Барселону (по 38), но обошел ее за счет дополнительных показателей. Таким образом "матрасники" завершили 2023-й год на третьем месте, отставая от лидеров чемпионата в лице Реала и Жироны на семь очков.

Севилья же осталась на 15-й строчке таблицы, имея в активе 16 баллов.

Стоит отдельно отметить, что Антуан Гризманн так и не успел до конца года побить рекорд Луиса Арагонеса и стать единолично лучшим бомбардиром в истории Атлетико. Эту задачу француз перенесет с собой в следующий год.

Читай также: Хет-трик Соланке принес Борнмуту выездную победу над Ноттингем Форест

Статистика матча Атлетико - Севилья 4-го тура Ла Лиги

Атлетико - Севилья 1:0
Гол: Льоренте, 46.

Ожидаемые голы (xG): 0,81 - 0,31
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 12 - 19

Атлетико: Облак - Молина (Льоренте, 46), Витсель, Хименес, Аспиликуэта, Рикельме (Корреа, 46) - Де Пауль, Коке (Сеюнджю, 66), Лино - Мората (Сауль, 55), Гризманн (Рейнилдо, 73).

Севилья: Дмитрович - Гудель, Рамос, Салас - Санчес, Ракитич (Соу, 53), Сумаре, Торрес (Мир, 78), Педроса (Янузай, 82) - Сусо (Эн Несири, 53), Окампос.

Предупреждения: Молина, Хименес, Корреа, Витсель, Де Пауль, Аспиликуэта, Льоренте - Сусо, Салас, Рамос.

Удаление: Сеюнджю, 70 (Атлетико, грубая игра).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья атлетико мадрид Ла Лига

Статьи по теме

МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Довбик и Цыганков подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам Ла Лиги Довбик и Цыганков подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам Ла Лиги
Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс22:29
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Бокс22:27
Дюбуа отправил Миллера в нокаут, Кабайел избил россиянина: расписание и результаты вечера бокса в Саудовской Аравии
Европа22:24
"Боже мой, насколько они сильны": Клопп высказался о ничьей с Арсеналом
НБА22:17
Скапинцев дебютировал за Нью-Йорк в матче против Милуоки
Бокс22:00
Дюбуа в мощном поединке с разменами ударами одолел Миллера
Европа21:59
Арсенал повторил клубное достижение 90-летней давности
Бокс21:38
Пришел за зрелищем: Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии
Европа21:30
Ливерпуль не смог переиграть Арсенал в битве за выход на первое место
Бокс20:57
Кабайел нанес неожиданное поражение российскому боксеру
Бокс20:55
Санчес брутальным нокаутом вырубил Джуниора Фа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK