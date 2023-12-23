Ноттингем Форест - Борнмут 2:3: обзор матча и результат игры 23.12.2023

В субботу, 23 декабря, на Сити Граунд прошел матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут Ильи Забарного приехал в гости к Ноттингем Форест.

Украинский центрбек традиционно начал в стартовом составе поединок, который, к слову, стал дебютным для Нуну Эшпириту Санту во главе "лесников". И эта игра началась для коллектива португальского наставника не очень хорошо.

Уже на 23-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за того, что Вилли Боли за короткий промежуток времени заработал две желтые карточки.

Источник: Getty Images

"Вишни" очень долго не могли воспользоваться полученным преимуществом. Ситуация стала хуже, когда на старте второго тайма Энтони Эланга вывел Ноттингем Форест вперед.

Но команда Андони Ираолы сумела быстро отыграться усилиями Доминика Соланке. Он же спустя семь минут оформил дубль.

Источник: Getty Images

Казалось бы, ты ведешь в счете и имеешь на одного игрока больше - что может пойти не так? Ответ: примерно все. За 15 минут до конца основного времени Крис Вуд головой замкнул подачу с углового, восстановив паритет.

Но Борнмут все равно сумел вырвать победу, так как в добавленное время Соланке стал автором хет-трика,

Борнмут поднялся на одиннадцатое место, имея в активе 22 очка. Ноттингем Форест в свою очередь остался 17-м, заработав 14 баллов.

Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут 18-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Борнмут 2:3

Голы: Эланга, 46, Вуд, 74 - Соланке, 50, 57, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 1.70

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 11 - 18

Удары в створ: 5 - 7

Фолы: 10 - 10

Ноттингем Форест: Тернер - Уильямс, Боли, Мурильо, Тоффоло (Айна, 85) - Йейтс, Мангала (Хадсон-Одои, 46) - Ориги (Ниакате, 26), Гиббс-Уайт (Данилу, 90+3), Эланга - Вуд.

Борнмут: Нету - Смит, Забарный, Сенеси, Уаттара (Мур, 81) - Кук (Скотт, 29 (Ротуэлл, 70)), Кристи, Семенио (Синистерра, 70), Биллинг (Брукс, 81), Тавернье - Соланке.

Предупреждения: Боли - Скотт, Семенио, Кристи.

Удаление: Боли, 23 (Ноттингем Форест, вторая желтая).

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