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Коваль - в пятерке лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов

Украинец пытался "тащить" Шериф изо всех сил.
Вчера, 22:59
Максим Коваль / Getty Images
Максим Коваль / Getty Images

Украинский голкипер Максим Коваль вошел в пятерку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по важному статистическому показателю.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игрок поделил пятую строчку с голкипером Штурма Кьелем Схерпеном по количеству сейвов. У обоих по 22 сейва.

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Возглавил рейтинг Вана из кипрского Ариса, второе место занял Владан Ковачевич из польского Ракува, а тройку замкнул Андрей Лунев из Карабаха.

Отметим, что лидер сделал на 8 сейвов больше, чем Коваль, а именно 30.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Максим Коваль

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