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Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ

Александр Драмбаев может сменить клубную прописку.
Вчера, 22:21
Александр Драмбаев / Getty Images
Александр Драмбаев / Getty Images

Защитник хорватского Осиека Александр Драмбаев, принадлежащий Шахтеру, может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sport Arena, футболист привлек внимание клубов из Бельгии, Нидерландов и Польши. Конкретные команды не называются.

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Также Драмбаев может вернуться на Родину и перейти в стан луганской Зари. 

Контракт Александра с Шахтером истекает летом 2024 года, поэтому потенциальным покупателям он может достаться бесплатно. 

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