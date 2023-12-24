Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ

Защитник хорватского Осиека Александр Драмбаев, принадлежащий Шахтеру, может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sport Arena, футболист привлек внимание клубов из Бельгии, Нидерландов и Польши. Конкретные команды не называются.

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Также Драмбаев может вернуться на Родину и перейти в стан луганской Зари.

Контракт Александра с Шахтером истекает летом 2024 года, поэтому потенциальным покупателям он может достаться бесплатно.

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