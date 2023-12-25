Агент лидера Наполи прокомментировал подписание нового контракта с клубом
Представитель Виктора Осимхена отказался рассказывать, есть ли в договоре прописанная сумма выкупа.
Агент нигерийского форварда Виктора Осимхена Роберто Календа прокомментировал продление контракта с Наполи.
Календа заявил, что не будет рассказывать в СМИ, есть ли в договоре клаусула, ведь это конфиденциальная информация.
"Пункт о выкупе? Договор является конфиденциальным.
Предложения следующим летом? Следующим летом будет то же самое: мы поговорим с Наполи и решим вместе. Прошлым летом поступило несколько серьезных предложений, но мы решили остаться", - сказал представитель нападающего.
Напомним, ранее сообщалось, что в новом контракте Осимхена есть фиксированная сумма выкупа.
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