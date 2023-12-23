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Наполи продлил контракт с лидером клуба

В новом соглашении Виктора Осимхена прописана вполне приемлемая сумма отступных.
Сегодня, 15:44
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Итальянский Наполи объявил о продлении контракта с Виктором Осимхеном.

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт нигерийского форварда будет действителен до 2026 года. Финансовые условия не сообщаются.

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В обновленном договоре Осимхена с "партенопейцами" доступна клаусула в районе 130 млн евро.

В текущем сезоне у Виктора 8 голов и 3 ассиста в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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