Президент Наполи - о присоединении к Суперлиге: Футболом управляют старые люди без видения

Президент итальянского Наполи Аурелио де Лаурентис высказался о решении стать частью Суперлиги, которую организовывает Флорентино Перес.

По словам де Лаурентиса, он говорил с президентом Реала, и они договорились про встречу с другими функционерами, чтобы обсудить будущие планы.

"Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими владельцами, чтобы обсудить планы на будущее.

Футбол управляется старыми людьми, у которых нет видения", - заявил итальянец.

Напомним, на ISPORT доступен список клубов, выступивших против Суперлиги.

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