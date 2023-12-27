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Тоттенхэм лишился ключевого игрока обороны на длительный срок

"Шпоры" будут испытывать проблемы в защитной линии.
Сегодня, 14:54
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Энджи Постекоглу объявил на пресс-конференции, что защитник команды Кристиан Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы подколенного сухожилия.

В то же время, центрбек Мики ван де Вен также находится вне игры из-за травмы, однако он почти готов вернуться в строй.

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Напомним, в следующем матче Тоттенхэм сыграет против Брайтона. Игра состоится 28 декабря.

В текущем сезоне Ромеро провел 15 матчей в АПЛ, отметившись 3 голами.

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