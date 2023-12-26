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Тоттенхэм интересуется одноклубником Забарного

Доминик Соланке может сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:59
Getty Images
Getty Images

Лондонский Тоттенхэм намерен усилить линию атаки.

Как сообщает издание Sun Sport, "шпоры" интересуются Домиником Соланке из Борнмута. Руководство клуба считает, что англичанин способен стать хорошей дополнительной опцией для команды.

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Также отмечается, что главной целью Тоттенхэма был Еван Фергюсон из Брайтона, но молодой талант дал понять, что не перейдет в стан лондонцев.

Стоит сказать, что Соланке на данный момент является вторым бомбардиром АПЛ с 12 голами в своем активе.

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