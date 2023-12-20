Тоттенхэм начал переговоры с лидером французского гранда

Лондонский Тоттенхэм приблизился к подписанию Жан-Клера Тодибо

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб начал переговоры с Ниццей, которой принадлежит французский центрбек. Финансовые детали пока остаются неизвестными.

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Итальянский журналист также отмечает, что руководство столичного клуба уже предварительно обсудило возможный переход с окружением игрока.

Помимо этого, Тодибо остается в шорт-листе Манчестер Юнайтед, который интересовался им еще летом. Жан-Клер оценивается Transfermarkt в 35 млн евро.

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