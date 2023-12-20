iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм начал переговоры с лидером французского гранда

Жан-Клер Тодибо может стать игроком "шпор".
Сегодня, 17:16
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм приблизился к подписанию Жан-Клера Тодибо

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб начал переговоры с Ниццей, которой принадлежит французский центрбек. Финансовые детали пока остаются неизвестными.

Читай также: Манчестер Сити оштрафовали за дикое поведение игроков в матче с Тоттенхэмом

Итальянский журналист также отмечает, что руководство столичного клуба уже предварительно обсудило возможный переход с окружением игрока.

Помимо этого, Тодибо остается в шорт-листе Манчестер Юнайтед, который интересовался им еще летом. Жан-Клер оценивается Transfermarkt в 35 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед жан-клер тодибо

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с расторжением контракта Санчо Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с расторжением контракта Санчо
Голкипер МЮ - персона года по версии BBC Голкипер МЮ - персона года по версии BBC
Манчестер Юнайтед предложит своих игроков клубам из Саудовской Аравии Манчестер Юнайтед предложит своих игроков клубам из Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Другие страны18:48
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие страны18:28
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Европа18:22
Месси стал спортсменом года в Аргентине
Европа18:20
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Теннис18:06
Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Европа17:51
Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Европа17:44
ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Киберспорт17:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа17:24
Артета хочет подписать зимой четверых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK