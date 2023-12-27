Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского

Тоттенхэм готовится подписать Раду Дрэшушина уже в первых числах января, пишет teamTalk.

Издание утверждает, что "шпоры" близки к согласованию окончательного трансфера защитника, Постекоглу торопит клуб из-за проблем в защитной линии.

Потому Тоттенхэм согласился заплатить за игрока запрашиваемые 30 млн евро. Также ранее сообщалось, что Дрэгушин интересен Барселоне, но считается, что это слухи, распущенные с целью выманить больше денег у "шпор".

При этом румынский защитник считается сейчас одним из самых лучших молодых защитников Серии А. Потому даже 30 млн евро - приемлемая цена.

Ранее также сообщалось, что Бенфика намерена увеличить клаусулу одного из своих вундеркиндов.

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