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Бенфика увеличит отступные за своего игрока на фоне интереса английских грандов

Жоау Невеш вскоре станет еще дороже.
Сегодня, 15:29
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Бенфика намерены увеличить клаусулу Жоау Невеша, пишет O Jogo.

19-летний вундеркинд уже некоторое время притягивает интерес европейских грандов. Особенно в нем заинтересованы английские клубы - МЮ, Сити, Ливерпуль и Арсенал.

В данный момент клуб ведет переговоры с агентом игра Жорже Мендешом, Бенфика хочет переподписать контракт, увеличив отступные с 120 млн до 150 млн евро.

В текущем сезоне Жоау Невеш отметился одним голом и одним ассистом в 25-ти матчах.

Ранее также сообщалось, что Челси определился с ценником своего хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

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