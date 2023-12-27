Бенфика увеличит отступные за своего игрока на фоне интереса английских грандов

Бенфика намерены увеличить клаусулу Жоау Невеша, пишет O Jogo.

19-летний вундеркинд уже некоторое время притягивает интерес европейских грандов. Особенно в нем заинтересованы английские клубы - МЮ, Сити, Ливерпуль и Арсенал.

В данный момент клуб ведет переговоры с агентом игра Жорже Мендешом, Бенфика хочет переподписать контракт, увеличив отступные с 120 млн до 150 млн евро.

В текущем сезоне Жоау Невеш отметился одним голом и одним ассистом в 25-ти матчах.

Ранее также сообщалось, что Челси определился с ценником своего хавбека.

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