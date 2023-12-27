Челси установил ценник на своего основного полузащитника

Челси рассматривает возможность продажи полузащитника Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.

По данным The Athletic, за 50 миллионов фунтов 23-летний англичанин может перейти в другую команду. Тоттенхэм активно проявляет интерес к игроку.

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Контракт Галлахера с Челси истекает летом 2025 года, однако переговоры о его продлении еще не ведутся. Сам игрок надеется продолжить карьеру в стане лондонцев.

В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, а которых отдал четыре ассиста.

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