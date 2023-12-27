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Арсенал рассматривает трансфер Салаха

Юниор Ренна заинтересовал многие европейские клубы.
Сегодня, 18:26
Ибрагим Салах / Getty Images
Ибрагим Салах / Getty Images

Ибрагим Салах попал на прицел лондонского Арсенала, пишет teamTalk.

Марокканский вингер перебрался в Ренн летом, но уже притягивает интерес многих европейских клубов. И это даже несмотря на то, что не является игроком старта.

У Ибрагима лишь 11 игр в текущем сезоне, но игрок уже ярко показал свой талант. Ренн заплатил Генту всего 6,5 млн евро, однако с рассчетом заработать на футболисте в будущем.

Арсенал может попытаться подписать марокканца до того, как цена на него взлетит, но с другой стороны, "канонирам" нужно усиление правого фланга, а не левого в текущий момент.

Слева могут сыграть Троссард и Мартинелли, а вот справа постоянно играет Букайо Сака, и англичанину не помешала бы подмена.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм почти оформил первый зимний трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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