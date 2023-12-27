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Интер попытается сохранить свою звезду на фоне интереса Ливерпуля

Шансы, что Барелла задержится в Милане, крайне малы.
Сегодня, 22:11
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Миланский Интер не хочет расставаться с Николо Бареллой, пишет teamTalk.

Итальянского хавбека уже давно хочет приобрести Ливерпуль, и, с большой вероятностью, итальянский клуб попросту не сможет отказать мерсисайдцам.

Текущий контракт Николо рассчитан до 2026 года, и Интер хочет продлить соглашение до 2028-го, чтобы, хотя б, иметь чуть более уверенную позицию в переговорах с Ливерпулем.

Однако, если хавбек откажется подписывать новое соглашение, это может вынудить "нераддзурри" продать игрока, как получится, лишь бы не терять его бесплатно. В любом случае, для Интера ситуация малоприятная.

Ранее также сообщалось, что Ювентус продлил своего основного центрбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Интер Милан Николо Барелла

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