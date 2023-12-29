Арсенал - Вест Хэм 0:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ 28.12.2023

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на выезде одолел Арсенал - 2:0.

В первом тайме Соучек вывел свою команду вперед, забив с линии вратарской. Защитник "канониров" Александр Зинченко помешал своему партнеру выбить мяч, в результате чего тот вернулся Вест Хэму.

После перерыва Вест Хэм забил второй - Мавропанос убежал от Зинченко после углового и забил.

Подопечные Микеля Артеты не смогли реализовать свои моменты, проиграв встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Арсенал - Вест Хэм:

Арсенал - Вест Хэм 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55

Арсенал: Райя - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Нелсон, 64) - Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу, 79) - Мартинелли (Нкетиа, 64), Сака, Габриэл Жезус.

Вест Хэм: Ареоля - Цоуфал, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон - Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 33), Альварес, Кудус - Боуэн.

Предупреждения: Нельсон, 72

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