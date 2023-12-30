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Модрич высказался о своих планах на будущее

Хорват намерен продолжать творить историю в Реале.
Сегодня, 13:56
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Легендарный хавбек мадридского Реала Лука Модрич высказался о планах на будущее.

По словам футболиста, он хочет продолжать побеждать в матчах и выигрывать трофеи в стане "сливочных".

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"Мой план - продолжать творить историю Реала, выигрывать матчи и трофеи, и я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

Надеюсь, я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира", - цитирует слова Луки итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт Модрича с Реалом истекает в конце этого сезона.

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