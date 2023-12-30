Гвардиола - тренер года по версии IFFHS
Испанец с большим отрывом опередил всех конкурентов.
Известный портал IFFHS подводит различные итоги года. В частности, сайтом был составлен список лучших тренеров года по их версии.
Возглавил рейтинг с огромным отрывом от своих конкурентов Пеп Гвардиола. На его счету 281 набранный бал. У ближайшего конкурента Пепа в лице Карло Анчелотти - 56 пунктов. Тройку лидеров замыкает Лучано Спалетти.
Топ-10 лучших тренеров 2023 года по версии IFFHS
- Пеп Гвардиола (Ман Сити) - 281 балл.
- Карло Анчелотти (Реал) - 56
- Лучано Спалетти (Италия/Наполи) - 53
- Симоне Индзаги (Интер) - 51
- Фернандо Диниз (Флуминенсе) - 33
- Микель Артета (Арсенал) - 30
- Хави (Барселона) - 27
- Ендж Постекоглу (Селтик/Тоттенхэм) - 12
- Унаи Эмери (Астон Вилла) - 9
- Юрген Клопп (Ливерпуль) - 8
Напомним, ранее ISPORT подвел футбольные итоги года, также определив лучшего тренера, которым по мнению редакции не является Гвардиола.
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