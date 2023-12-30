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Гвардиола - тренер года по версии IFFHS

Испанец с большим отрывом опередил всех конкурентов.
Сегодня, 14:29
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Известный портал IFFHS подводит различные итоги года. В частности, сайтом был составлен список лучших тренеров года по их версии.

Возглавил рейтинг с огромным отрывом от своих конкурентов Пеп Гвардиола. На его счету 281 набранный бал. У ближайшего конкурента Пепа в лице Карло Анчелотти - 56 пунктов. Тройку лидеров замыкает Лучано Спалетти.

Топ-10 лучших тренеров 2023 года по версии IFFHS

  1. Пеп Гвардиола (Ман Сити) - 281 балл.
  2. Карло Анчелотти (Реал) - 56
  3. Лучано Спалетти (Италия/Наполи) - 53
  4. Симоне Индзаги (Интер) - 51
  5. Фернандо Диниз (Флуминенсе) - 33 
  6. Микель Артета (Арсенал) - 30
  7. Хави (Барселона) - 27
  8. Ендж Постекоглу (Селтик/Тоттенхэм) - 12
  9. Унаи Эмери (Астон Вилла) - 9
  10. Юрген Клопп (Ливерпуль) - 8

Напомним, ранее ISPORT подвел футбольные итоги года, также определив лучшего тренера, которым по мнению редакции не является Гвардиола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити Пеп Гвардиола

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