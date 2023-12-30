Тен Хаг: У нас были моменты, но этого не хватило для победы

Эрик тен Хаг подбил итоги поединка против Ноттингем Фореста.

Напомним, манкунианцы довольно унизительно уступили клубу, который висит неподалеку от зоны вылета.

Однако тренер МЮ считает, что команда показала себя неплохо, однако они должны быть активней в финальной трети и в целом больше создавать.

К тому же, команда станет намного сильнее, когда вернутся травмированные игроки. С таким количеством травм, с каким столкнулся МЮ, никакая глубина не поможет.

"Разочаровывающий результат. Проигрывая 1:0, мы смогли вернуться в игру. В этот момент мы были хороши. Мы ожидали, что поведем 2:1, а затем пропустили контратаку и позволили забить - это поражение необязательное.

Выступление в первой половине было средним. Мы мало выкладывались в финальной трети. Думаю, что должны были создать больше. Во второй половине у нас были моменты перед пропущенными мячами. Когда мы сравняли, я думал, что игра была наша, и мы забьем второй, а затем мы пропустили. У нас были моменты, но мы были недостаточно хороши для победы.

Мы надеемся, что вернется много травмированных в новом году, и команда станет сильнее", - приводит слова тренера BBC.

Ранее также Фердинанд спрогнозировал МЮ удачный сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!