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Фердинанд поделился неожиданным прогнозом

Экс-защитник считает, что МЮ удачно закончит сезон.
Сегодня, 19:25
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images

Рио Фердинанд считает, что МЮ закончит сезон в топ-4 АПЛ.

Легенда манкунианцев убежден, что как только вернутся травмированные игроки, МЮ станет серьезным претендентом на топ-4.

"Кто сказал, что они прокрадутся в четверку лучших? Я не говорил, что они "прокрадутся". МЮ будет там. Я не думаю, что новые владельцы будут иметь какое-то отношение к этому. Они будут просто наблюдателями, думаю.

Я считаю, что дело в травмах, Манчестер Юнайтед был в числе худших по этому показателю. В январе многие из травмированных вернутся и в дальнейшем окажут влияние на команду.

МЮ не сильно отстал и еще вернется в четверку", – приводит слова Фердинанда The Mirror.

Ранее также Вильярреал объявил о подписании экс-игрока МЮ.

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