Вильярреал подписал экс-игрока Манчестер Юнайтед

Эрик Байи действительно вернулся в Испанию.

Вильярреал объявил о подписании Эрика Байи.

Экс-игрок МЮ недавно расторг соглашение с Бешикташем, и почти сразу же нашел для себя новый клуб.

Отметим, что ивуариец уже играл за "желтую субмарину" в 2014-16 годах, откуда и был куплен Моуринью для МЮ за 38 млн евро.

Новый контракт защитника с Вильярреалом рассчитан на два года, до лета 2025 года.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов выкупить хавбека Челси.

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