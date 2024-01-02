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Вечеринка в Дубае. Холанд и Джошуа вместе встретили Новый год

Звездные спортсмены посетили вечеринку владельца Pretty Little Thing.
Сегодня, 10:01
Энтони Джошуа и Эрлинг Холанд / Instagram
Энтони Джошуа и Эрлинг Холанд / Instagram

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа вместе встретили 2024 год в курортном городе Эмиратов.

Звездные спортсмены были замечены на вечеринке в Дубае, организованной владельцем империи одежды Pretty Little Thing Умаром Камани.

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Как сообщает The Sun, норвежец появился на празднике вместе со своей любимой Изабель Хаугсенг.

Вечеринку также посетил боксер Дерек Чисора.

Отметим, что Эрлинг не играл за английский клуб с начала декабря из-за травмы. Джошуа в своем последнем боем, который прошел 23 декабря, победил Отто Валлина в Саудовской Аравии.

Ранее Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эрлинг Холанд

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