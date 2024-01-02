Вечеринка в Дубае. Холанд и Джошуа вместе встретили Новый год

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа вместе встретили 2024 год в курортном городе Эмиратов.

Звездные спортсмены были замечены на вечеринке в Дубае, организованной владельцем империи одежды Pretty Little Thing Умаром Камани.

Читай также: Довел до слез: Роналду подарил маме дорогостоящей подарок на день рождение

Как сообщает The Sun, норвежец появился на празднике вместе со своей любимой Изабель Хаугсенг.

Вечеринку также посетил боксер Дерек Чисора.

Отметим, что Эрлинг не играл за английский клуб с начала декабря из-за травмы. Джошуа в своем последнем боем, который прошел 23 декабря, победил Отто Валлина в Саудовской Аравии.

Ранее Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!