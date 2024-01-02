Нападающий Интера получил сразу из нескольких экзотических чемпионатов

Нападающий Интера Алексис Санчес может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

35-летний чилиец получил предложения из Бразилии, Турции и Саудовской Аравии. Сам футболист хотел бы остаться в стане "нерадзурри".

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У самого клуба совсем другие планы. Интер не собирается продлевать контракт с игроком, который истекает уже этим летом.

В текущем сезоне на счету Санчеса семь матчей в рамках Серии А, в которых форвард не отлучился результативными действиями.

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