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Ванда и Икарди вместе с детьми посетили всемирно известный дельфинарий

Аргентинская семья весело проводит свободное время.
Сегодня, 19:25
Семья Икарди / Instagram
Семья Икарди / Instagram

Форвард Галатасарая Мауро Икарди вместе со своей возлюбленной Вандой Нарой и детьми посетили аквапарк.

Семья решила провести зимние вечера в Дубае в одном из самых известных и дорогостоящих дельфинариев под названием Dolphin Bay.

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Икарди опубликовал в соцсетях совместные фото с курорта, на которых поделился эмоциями детей во время столь веселого времяпровождения.

Отметим, данное удовольствие стоило футболисту и его семье в чуть более тысячу долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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