Икарди стал спортсменом года в Турции по версии GQ

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди признан спортсменом года в Турции по версии журнала GQ.

"Уже легенда с каждым своим движением на поле и вне его!" - говорится в описании к статье об аргентинском футболисте.

В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 12 голов и 5 ассистов в 17 матчах чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби.

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