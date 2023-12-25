Синяки под глазами: Жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби

Ванда Нара, жена и агент нападающего Галатасарая Мауро Икарди, поддержала своего мужа после скандала в матче чемпионата Турции.

Накануне в рамках 18-го тура местной Суперлиги состоялось дерби между Фенербахче и Галатасараем (0:0), которое получило продолжение в виде перепалки клубов в социальных сетях.

В одном из эпизодов поединка форвард "львов" получил удар по лицу в чужой штрафной после отмашки игрока "желтых канареек" Александера Джику, но на это никак не отреагировал главный арбитр встречи. После матча Галатасарай опубликовал фото Икарди с синяком под глазом, обвинив судейство в бездеятельности.

Читай также: Фенербахче и Галатасарай устроили скандал в соцсетях из-за спорного эпизода с Икарди

Тем не менее Фенербахче в свою очередь ответил, что ушиб нападающего соперников стал следствием не действий их футболиста, а того, что игрок "львов" в другом моменте врезался на скорости головой в стойку ворот.

Нара же на днях также засветила фото с практически идентичной травмой. Жена Икарди получила повреждение во время одной из тренировок при подготовке к итальянской версии шоу "Танцы со звездами".

Пара не могла не воспользоваться ситуацией и опубликовала совместную фотографию, на которой предстала с синяками под глазами.

Отметим, что Ванда Нара стала победительницей упомянутого шоу "Танцы со звездами".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!