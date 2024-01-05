Бавария определилась с преемником Нойера

Голкипер, который должен заменить Мануэля, уже давно находится на контракте с мюнхенцами.

Мюнхенская Бавария определилась с потенциальным преемником Мануэля Нойера

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" впечатлены игрой Александра Нюбеля за Штуттгарт, где он находится в аренде. Руководство клуба намерено продлить с Александром контракт, действующий до 2025 года.

Плеттенберг отмечает, что среди боссов мюнхенцев растет уверенность в том, что Нюбель сможет справиться с ролью основного голкипера в будущем.

Стоит сказать, что немецкий вратарь перебрался в стан местного гранда еще в 2020 году, но с тех пор не завоевал места в основе и отправлялся в двухгодичную аренду в Монако.

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