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Бавария определилась с преемником Нойера

Голкипер, который должен заменить Мануэля, уже давно находится на контракте с мюнхенцами.
Сегодня, 19:58
Александр Нюбель / Getty Images
Александр Нюбель / Getty Images

Мюнхенская Бавария определилась с потенциальным преемником Мануэля Нойера

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" впечатлены игрой Александра Нюбеля за Штуттгарт, где он находится в аренде. Руководство клуба намерено продлить с Александром контракт, действующий до 2025 года.

Плеттенберг отмечает, что среди боссов мюнхенцев растет уверенность в том, что Нюбель сможет справиться с ролью основного голкипера в будущем.

Стоит сказать, что немецкий вратарь перебрался в стан местного гранда еще в 2020 году, но с тех пор не завоевал места в основе и отправлялся в двухгодичную аренду в Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Мануэль Нойер

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