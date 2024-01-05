Защитник Тоттенхэма близок к переходу в Баварию

Защитник Эрик Дайер готовится к переходу из Тоттенхэма" в Баварию. Об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы уже достигли полного соглашения с игроком. Руководство лондонцев одобрило предстоящий трансфер.

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При условии удачных переговоров, Дайер подпишет контракт, который будет действовать до 2025 года. Сумма сделки оценивается менее чем в 5 млн евро.

Главный тренер Баварии Томас Тухель уже обсудил планы по использованию английского футболиста на позициях центрального защитника и опорного полузащитника. Финальное решение останется за самим игроком.

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