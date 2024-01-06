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Ювентус находится в шаге от покупки португальского защитника

Игрок обойдется туринцам в крайне малую сумму.
Сегодня, 19:50
Тиагу Джало / Getty Images
Тиагу Джало / Getty Images

Ювентус подпишет защитника Лилля Тиагу Джало в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, трансфер обойдется итальянскому коллективу всего в 3,5 млн евро. Проблемой может стать Интер, который также претендует на игрока.

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На столе у Лилля лежит сразу два предложения, но сам футболист уже решит, куда ему стоит переходить. Французский клуб хочет поскорее продать Джало.

Отметим, если центрбек надумает покинуть команду на правах свободного агента этим летом, то до конца сезона он будет сидеть в запасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус лилль

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